Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall: Rotlicht missachtet

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Wegen eines sogenannten Rotlichtverstoßes ist es am Donnerstagnachmittag, 25. März, an der Kreuzung Weserstraße/ Hoebelstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Seat die Weserstraße stadtauswärts. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete der Mann eine rote Ampel und fuhr geradeaus weiter. Dabei kollidierte sein Fahrzeug an der Kreuzung mit einem VW. Dessen 48-jähriger Fahrer bog bei Grün von der Hoebelstraße nach links in die Weserstraße ab. An beiden Fahrzeugen entstand Unfallschaden, den die Polizei auf 13.000 Euro schätzt. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde zur weiteren Untersuchung durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 56-Jährige muss sich nun wegen der Verkehrsverstöße verantworten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell