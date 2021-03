Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Leiterdiebe festgenommen

Bremerhaven (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen war es am Donnerstag zu verdanken, dass zwei Männer nach dem Diebstahl einer Leiter festgenommen werden konnten. Der Zeuge hatte die beiden 40 und 48 Jahre alten Männer gegen 13.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie aus einer stillgelegten Halle in der Rickmersstraße eine lange Alu-Leiter mitnahmen. Da der Zeuge wusste, wem die Halle gehörte, vermutete er einen Diebstahl der Leiter und folgte den beiden Männern zunächst. Als sie einen Parkplatz an der Rickmersstraße passierten, sah der Zeuge eine Streifenwagenbesatzung der Polizei und informierte sie über den vermeintlichen Diebstahl. Die beiden Tatverdächtigen wurden überprüft und es bestätigte sich der Diebstahlsverdacht. Daraufhin mussten sie die Leiter wieder zurückbringen und sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

