POL-Bremerhaven: Kupferdieb festgenommen

Ein 50 Jahre alter Mann konnte am Donnerstagnachmittag an der Pauluskirche in der Hafenstraße von der Polizei nach einem Kupferdiebstahl festgenommen werden. Eine Zeugin bemerkte die Tat und rief die Polizei. Nach Schilderung der Zeugin hatte der 50-Jährige ein Stück eines Fallrohres an der Frontseite der Kirche mit Gewalt abgerissen. Noch bevor er flüchten konnte, rief sie die Polizei und stellte den Mann zur Rede. Inzwischen trafen die Polizeibeamten ein und nahmen den Tatverdächtigen fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

