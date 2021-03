Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verhinderter Dieb schleicht sich davon

Bremerhaven (ots)

Da hat eine 53-jährige Zeugin eines anstehenden Fahrraddiebstahls nicht lange gefackelt: Als sie am Mittwochmittag aus ihrem Fenster in der Friedhofstraße das verdächtige Hantieren an einem Fahrrad beobachtete, rief sie die Polizei und wurde selbst aktiv. Sie schilderte den Beamten, dass sie aus ihrem Fenster drei Jugendliche sehen konnte, die am Nachbarhaus vorbeikamen, vor dem drei Fahrräder standen. Während zwei der Jugendlichen ihren Weg fortsetzten, blieb einer zurück und schnappte sich ein abgestelltes Rad. Um den Diebstahl zu verhindern, ging die couragierte 53-Jährige sofort vor die Tür und herrschte den jungen Mann an, das Fahrrad stehen zu lassen. Sichtlich erschrocken lief der unbekannte Jugendliche mit gesenktem Kopf davon - ohne Rad. Die Polizei (Telefon 953 3221) nimmt weitere Hinweise zu dem Fall entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell