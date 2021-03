Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim Wenden festgefahren

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Ausgerechnet auf dem Gelände eines Kinderspielplatzes hat sich ein auswärtiger Autofahrer am frühen Dienstagabend so sehr festgefahren, dass er sein Auto nicht mehr ohne fremde Hilfe freibekam. Kinder befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht auf der Anlage in der Stader Straße im Bremerhavener Ortsteil Geestendorf. Erst mit tatkräftiger Unterstützung eines Bekannten konnte der 26-Jährige seine Fahrt eine Stunde später fortsetzen.

Nach eigener Aussage wollte der junge Mann die gepflasterte Fläche vor dem Spielplatz gegen 18.00 Uhr zum Wenden nutzen. Hierbei sei er ein Stück zu weit gefahren und sogleich mit seinen Vorderrädern in der Sandfläche eingesunken. Aus Kostengründen bat der Fahrer die alarmierte Polizeistreife darum, auf die Verständigung eines Abschleppunternehmens zu verzichten. Mittels zweier Wagenheber sowie des Einsatzes von Holzbrettern gelang es dem Fahrzeugführer seinen Pkw aus dem Sand frei zu bekommen. Beschädigungen an der Einfassung der Sandfläche waren nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell