Bremerhaven (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bremerhavener Polizei hat am heutigen Dienstag, 23. März, einen gestohlenen roten Radlader im Straßenverkehr wiedererkannt und sichergestellt. Das Fahrzeug war am zurückliegenden Wochenende von einem Baustellengelände im Gewerbegebiet Bohmsiel in Bremerhaven-Wulsdorf gestohlen worden. Die Bauarbeiter hatten das Fehlen des Radladers am gestrigen Montagmorgen bemerkt und die Polizei informiert. Dieselben Polizeibeamten, die am Montag den Diebstahl der Baumaschine aufgenommen hatten, fuhren am Dienstagvormittag Streife in Wulsdorf. Dabei sahen sie vor sich auf einer Straße im Ortsteil Jedutenberg einen roten Radlader fahren, der genau der Beschreibung des gestohlenen Fahrzeugs entsprach. Als der Fahrer des Radladers den Streifenwagen bemerkte, verließ er fluchtartig das Fahrzeug. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Tatverdächtige noch nicht festgesetzt werden. Der Radlader wurde sichergestellt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Baufirma zurückgegeben.

Dazu der Hinweis der Polizei Bremerhaven: In den zurückliegenden Wochen kam es im Bremerhavener Stadtgebiet vermehrt zu Einbruchsdiebstählen aus Baucontainern auf Baustellen bzw. Großbaustellen. Die Täter brachen dabei Vorhängeschlösser auf oder überwunden sonstige Schließvorrichtungen an den Containern. Aus den Containern wurden meist hochwertige Baumaschinen oder Spezialwerkzeuge entwendet. Aber auch Baufahrzeuge wie der oben genannte Radlader zählten zum Diebesgut.

Trotz Maßnahmen durch geschädigte Firmen, wie zum Beispiel die Sicherung der Containertüren durch Vorstellen von schweren Baufahrzeugen, ließen sich die Täter nicht von weiteren Taten abhalten. Der bisherige Gesamtschaden liegt mittlerweile bei mehr als 100.000 Euro. Vermutlich erfolgt der Abtransport des Diebesgutes mit einem Pkw oder auch Klein-Lkw. Die Einbrüche werden in der Regel erst morgens bei Arbeitsbeginn von den Mitarbeitern bemerkt und der Polizei gemeldet.

Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die auf Baustellen im Stadtgebiet von Bremerhaven außerhalb der üblichen Geschäftszeit, in der Regel aber nachts, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder auch zukünftig machen. Wer ungewöhnliche Aktivitäten auf Baustellen oder verdächtige Fahrzeuge und Personen beobachtet, die den Verdacht einer Straftat aufkommen lassen, ruft bitte umgehend die Polizei unter 110 an.

Ferner wird den Baustellenbetreibern seitens der Polizei empfohlen, nach Feierabend kein hochwertiges Werkzeug in den Containern zu belassen. Befinden sich keinerlei Wertgegenstände in den Baucontainern, könnte auch das Offenlassen der Containertüren Täter vom Einbruchsdiebstahl abschrecken.

