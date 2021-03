POL-Bremerhaven: CORONA-Kontrollen gern gesehen

Polizei Bremerhaven

Die Bremerhavener Polizei blickt bislang auf überwiegend angenehme Situationen bei ihren Schwerpunktkontrollen nach dem Infektionsschutzgesetz zurück. Seit heute Morgen waren viele Polizist:innen in den Stadtteilen Lehe, Geestemünde, in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs, um die Bevölkerung auf die bestehenden Vorschriften/ Einschränkungen aus der Allgemeinverfügung des Magistrats zu informieren und so gemeinsam einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken. Auf ihren Wegen trugen die Passanten größtenteils einen Mund-Nasenschutz und freuten sich über die Polizeipräsenz. Einige hatten die Maske nicht ganz richtig angelegt und korrigierten das, als sie die näher kommenden Beamt:innen erkannten. Die Polizist:innen verteilten ein mehrsprachiges Informationsblatt, das alle nötigen Informationen enthält. Festgestellte Verstöße wurden angesprochen. Die Polizei beließ es im Sinne der Verhältnismäßigkeit überwiegend bei mündlichen Verwarnungen. Schwerwiegende Verstöße wurden dagegen entsprechend geahndet. In den ersten Stunden dieses Tages wurden bislang 139 mündliche Verwarnungen und 1 schriftliche Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz ausgesprochen. Die Kontrollen werden mit Unterstützung der Polizei Bremen noch diese Woche fortgesetzt. Insgesamt hatten die eingesetzten Polizist:innen den Eindruck, dass sich die Bremerhavener:innen durchaus verantwortungsvoll in der Corona-Pandemie verhalten.

