Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte werfen Steine ins Schlafzimmer

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde in der Nacht zum heutigen Dienstag ein junger Mann in Bremerhaven-Wulsdorf. Gegen 2.38 Uhr wurde der 21-Jährige durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geholt. Als er sich umsah, bemerkte er, dass um ihn herum Glasscherben lagen. Offensichtlich hatten Unbekannte mehrere größere Steine gegen die Fensterscheibe des Zimmers geworfen, wodurch die Scheibe zerbarst. Glücklicherweise verfehlten die Steine den schlafenden 21-Jährigen. Er erlitt allerdings oberflächliche Schnittverletzungen, die von einer Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die im Bereich An der Robinienallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0471/953-3321 bei der Polizei zu melden.

