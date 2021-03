Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ab Dienstag CORONA-Kontrollen im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

Ab dem 23.03.2021 führt die Bremerhavener Polizei Kontrollen im Stadtgebiet durch. Aufgrund der Verschärfung der Corona-Bestimmungen in der Stadt Bremerhaven in Folge des über dem Grenzwert von 100 gestiegenen Inzidenzwertes und der Ausweitung der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung, führt die Schutzpolizei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven in dieser Woche (KW12) Schwerpunktkontrollen durch. In Bereichen der Hafenstraße, der Innenstadt, am Hauptbahnhof, in der Grashoffstraße und in der Georgstraße werden ab morgen die Polizisten präsent sein. Die aktuelle Allgemeinverfügung der Stadt Bremerhaven sieht für diese Bereiche die Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung vor. Durch die Kontrollen sollen die Bürger:innen auf diese Vorschrift hingewiesen werden. Die Bremerhaven Polizei appelliert an die Bevölkerung, die bestehenden Einschränkungen zu beachten und dadurch gemeinsam einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus entgegen zu wirken. Unterstützt werden die Bremerhavener Polizisten:innen bei der Aktion von ihren Kollegen:innen aus Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell