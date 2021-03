Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Trickdiebe stehlen Schmuck in Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Trickdiebe haben am vergangenen Freitag, 19. März, eine Seniorin in Bremerhaven-Wulsdorf bestohlen. Gegen 16.10 Uhr tauchte ein Mann im Garten der betagten Dame an der Straße Dreibergen auf und bot ihr an der Terrassentür an, Gartenarbeiten zu erledigen. Die Seniorin verließ das Haus und besichtigte mit dem ihr unbekannten Mann den weitläufigen Garten, um über mögliche Arbeiten zu sprechen. Währenddessen gelangte offenbar eine weitere Person unbemerkt durch die geöffnete Terrassentür ins Haus und stahl dort Schmuck. Als die Seniorin mit dem Mann aus dem Garten wieder zurück in Richtung Haus ging, machte sich dieser unvermittelt über ein Nachbargrundstück aus dem Staub. Als die Frau wieder in ihrem Haus war, bemerkte sie das Fehlen der Wertgegenstände und kontaktierte ihre Angehörigen, die später die Polizei hinzuriefen. Hinweise auf die Tatverdächtigen werden unter 0471/953-3321 entgegengenommen.

Die Tipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder auf Ihr Grundstück! Lassen Sie sich auch nicht bedrängen! Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.

- Achten Sie darauf, immer die Türen zu verschließen, wenn Sie das Haus verlassen - auch bei kurzer Abwesenheit.

- Sind Sie allein, so ziehen Sie Nachbarn, Verwandte oder andere Vertrauenspersonen hinzu, sofern jemand in Ihre Wohnung oder auf Ihr Grundstück möchte. Außerdem kann es auf die Täter abschreckend wirken, wenn Sie eine weitere Person hinzuziehen. Vereinbaren Sie deshalb mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, dass Sie sich gegenseitig beistehen, wenn Unbekannte an Ihrer Tür klingeln. Halten Sie dazu die Telefonnummern Ihrer Nachbarn immer griffbereit.

- Verwahren Sie Schmuck und Wertgegenstände an einem sicheren, nicht direkt sichtbaren Ort. Trickdiebe haben vielfach ein gutes Gespür dafür, wo sie nach Beute suchen müssen.

Hinweis: Gerade im Frühjahr sind nicht nur Trickdiebe, sondern auch Betrüger auf Kundenfang. Häufig bieten sie Handwerks- oder Gartenarbeiten zum günstigen Preis als Haustürgeschäft an. Die Arbeiten werden nach Anzahlung oder Zahlung des vollen Preises dann aber nicht oder nur in mangelhafter Qualität ausgeführt. Auch vor diesen Betrügern warnt die Polizei und rät:

- Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. Die angebotenen Gegenstände (zum Beispiel Teppiche, Besteck, Schmuck) oder Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos.

- Lassen Sie unaufgefordert kommende Personen nicht in Ihre Wohnung.

Informationen zum Schutz vor Trickdieben und Betrügern an der Haustür finden Sie unter www.polizei.bremerhaven.de sowie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell