POL-Bremerhaven: Geldbörse aus PKW gestohlen

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagmittag, 21.03.2021, wurde die Polizei zur Prager Straße entsandt. Anwohner waren auf einen beschädigten VW Golf am Straßenrand aufmerksam geworden. Unbekannte hatten an dem Fahrzeug eine Seitenscheibe zerstört. Die Halterin konnte erreicht werden und kam zu ihrem Auto. Sie berichtete den Beamten, dass sie ihren PKW gegen 10.10 Uhr hier in Höhe des Hotels zum Parken abgestellt hatte. Versehentlich hatte die 47-Jährige beim Verlassen des Fahrzeuges ihre schwarze Geldbörse auf der Mittelkonsole zwischen den Sitzen liegen gelassen. Das blieb anderen offensichtlich nicht verborgen. Das Portemonnaie wurde gestohlen. Neben einer geringen Menge Bargeld kam der/die Täter in den Besitz von persönlichen Dokumenten und Ausweisen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

Räumen Sie Ihr Auto bei Verlassen aus, bevor andere es tun. Lassen Sie keine Wertsachen zurück! Unsere Tipps finden Sie hier:

https://www.polizei.bremerhaven.de/fahrzeugeinbruch.html

