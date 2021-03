Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Metall-Diebe beschädigen Kirchentüren

Bremerhaven (ots)

Zwischen vergangenen Sonntagmittag und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter 17 Kupferplatten von den Eingangstüren der Großen Kirche gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Am Dienstagmorgen hatte sich der Küster der Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl angezeigt. Von den zwei Türen am Frontportal wurden 15 Kupferplatten gestohlen und von der Tür links neben dem Haupteingang noch weitere zwei Platten. Sie waren sowohl verklebt, als auch festgenagelt. Um sie zu entfernen, bedurfte es vermutlich einige Zeit, so dass die Polizei hofft, dass Zeugen etwas bemerkt haben und Hinweise geben können.

