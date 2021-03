Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Seniorin durchschaut Betrugsversuch

Bremerhaven (ots)

"Betrug? Nicht mit mir!", dürfte sich eine 87-jährige Frau aus Bremerhaven-Leherheide am gestrigen Donnerstag, 18. März, gedacht haben. Gegen 17 Uhr hatte bei der Seniorin eine ihr unbekannte Frau angerufen und eine freudige Botschaft überbracht: Die Bremerhavenerin habe 36.000 Euro gewonnen. Damit ihr der Gewinn allerdings ausgezahlt werden könne, müsse die 87-Jährige lediglich am nächsten Tag 500 Euro an einen sogenannten Sicherheitsbeamten übergeben. Man werde sich vorher noch einmal bei der Seniorin melden. Nachdem das Gespräch beendet war, tat die Leherheiderin das einzig Richtige: Sie wählte die 110 und teilte der Polizei den Betrugsversuch mit.

Die Betrugsmasche mit den falschen Gewinnversprechen ist weit verbreitet. Die Polizei rät deshalb:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Wird eine Gegenleistung (Bargeld, Gutscheine etc.) gefordert, um einen Gewinn zu erhalten, ist dies ein untrügliches Zeichen für versuchten Betrug. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

- Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

- Beenden Sie solche Gespräche schnellstmöglich. Halten Sie Rücksprache mit ihren Angehörigen und informieren Sie auch die Polizei über 110 über den Betrugsversuch.

Weitere Informationen zum Schutz vor Betrügern finden Sie unter www.polizei.bremerhaven.de und unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell