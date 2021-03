Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Diebstahl mit Kinderwagen geflüchtet

Bremerhaven (ots)

Pärchen fällt im Supermarkt auf und flüchtet.

Gestern Mittag, 17.3.2021, fiel den Bediensteten eines Supermarktes in Bremerhaven-Geestemünde ein Pärchen auf, das einen Kinderwagen mitführte und sich auffällig in den Verkaufsgängen verhielt. Das Personal konfrontierte die Kunden mit einem Diebstahlsverdacht. Daraufhin flüchtete das Pärchen samt Kinderwagen in unterschiedliche Richtungen. Im Zuge des weiteren Geschehens erhärtete sich der Verdacht, der tatverdächtige 28-jährige Mann konnte von der Polizei im Rahmen der Sofortfahndung festgenommen werden. Die Ermittlungen zu seiner Begleitung dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3321 entgegen.

Gegen 12.00 Uhr betraten die späteren Beschuldigten den Lebensmittelmarkt in der Elbestraße. Während der Mann das Kleinkind auf dem Arm hielt, entstand beim Kaufhauspersonal der dringende Verdacht, dass die Tatverdächtigen Ware aus der Auslage genommen und in einer Tasche im Kinderwagen verstaut hatten. Im Kassenbereich wurde das Pärchen auf den Verdacht angesprochen, diese stritten den Vorwurf vehement ab. Zur Klärung der Sachlage wurde nun die Polizei alarmiert. Den Augenblick des Wartens nutzten die Tatverdächtigen zur Flucht. Sie entledigten sich des Diebesgutes und rannten in unterschiedliche Richtungen davon.

Bald darauf konnte der 28-Jährige im Rahmen der Sofortfahndung von der Polizei festgenommen werden. Er gab an, sich sowie seine Begleiterin und das Kind durch die Flucht vor Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen zu wollen. Den Diebstahl stritt er weiterhin ab. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell