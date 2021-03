Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet um Zeugenhinweise zu einem Unfall, der sich am Montag, 15. März, in Bremerhaven-Weddewarden ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Fahranfänger mit einem VW die Wurster Straße in nördlicher Richtung. In Höhe der Zionkirche fuhr der 18-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Toyota auf und schob den vorderen Wagen, gesteuert von einem 55-Jährigen, noch eine gewisse Strecke vor sich her. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von geschätzt rund 6000 Euro; sie mussten abgeschleppt werden. Wer den Unfall beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3167 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

