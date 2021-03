Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger läuft plötzlich vors Auto

Bremerhaven (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntag, 15. März, ein Fußgänger in Bremerhaven-Geestemünde. Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto die Straße Am Grollhamm in nördlicher Richtung. Unvermittelt lief dabei ein Fußgänger über die Fahrbahn, der zuvor am rechten Fahrbahnrand entlanggelaufen war. Auf dieser Seite der Straße befindet sich kein Gehweg. Der Autofahrer konnte der Person nicht mehr ausweichen und traf sie mit seinem Fahrzeug. Durch den Aufprall fiel der Fußgänger auf die Motorhaube des Autos und blieb danach auf der Straße liegen. Der Autofahrer kümmerte sich um das Unfallopfer und alarmierte die Rettungskräfte. Der schwer verletzte 26-Jährige konnte gegenüber der Polizei zum Unfallhergang zunächst keine Angaben machen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

