POL-Bremerhaven: Betrunkene Radfahrerin rammt PKW

Eine Radfahrerin ist am Sonntagabend, 14.03.2021, in Geestemünde gegen ein geparktes Auto gefahren und dann gestürzt. Gegen 20.00 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Mountainbike die Sägestraße. In Höhe der Ludwigstraße knallte sie gegen einen hier abgestellten PKW und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Zeuge, der gerade seinen Müll vor die Tür stellte, alarmierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte das deutlich. Die Radfahrerin wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen § 315c -Gefährdung des Straßenverkehrs- eingeleitet. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

