Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Führerschein von Fahranfänger beschlagnahmt

Bremerhaven (ots)

Grob verkehrswidriges und äußerst rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr beobachteten Zeugen am Nachmittag des 13.03.2021 in der Bremerhavener City. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein junger Mann mit einem PKW die Stresemannstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit und bog auf den Autobahnzubringer Grimsbystraße in Richtung City ab. Dabei überholte der Fahrer andere PKW im Fließverkehr derart, dass diese teilweise scharf abbremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Die Zeugen hatten den Eindruck, dass der Mann mit seinen Kleinwagen immer die höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen wollte. Als der kleine VW Lupo in die Innenstadt raste, alarmierten die besorgten Autofahrer die Polizei. Auch im Bereich der Lloydstraße setzte der Mann seine risikoreiche Fahrweise fort, schnitt andere Verkehrsteilnehmer beim Überholen und zwang diese damit zu unerwarteten Reaktionen. Am Alten Hafen setzte die Polizei der halsbrecherischen Fahrt ein Ende. Der 19 Jahre alte Fahranfänger wurde angehalten und überprüft. Er erklärte, der Fahrer des Lieferdienstes eines Schnellrestaurants zu sein. Angeblich sei er 'normal' gefahren. Sein Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Ihm wurde untersagt, bis auf weiteres ein fahrerlaubnispflichtiges Kfz zu führen. Die Polizei ermittelt wegen § 315 d StGB und sucht weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-3142 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell