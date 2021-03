Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen halten flüchtenden Ladendieb auf

Bremerhaven (ots)

Einen flüchtenden Ladendieb konnten am gestrigen Donnerstag, 11. März, zwei couragierte Zeugen stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen 11.45 Uhr beobachtete einer der Zeugen einen 27-jährigen Mann dabei, wie er in einem Supermarkt an der Georg-Seebeck-Straße zwei Wodkaflaschen aus einem Regal nahm. Im Kassenbereich bezahlte dieser Mann allerdings nur einen Trinkkakao. Der Zeuge, ein Bremerhavener Polizeibeamter, der außerhalb des Dienstes privat einkaufte, informierte eine Mitarbeiterin des Marktes über seine Beobachtungen. Die Mitarbeiterin wollte den Verdächtigen daraufhin zur Rede stellen. Sie hielt ihn am Jackenrevers fest und wies ihn an, mit ins Büro zu kommen. Der 27-Jährige riss sich allerdings los und ergriff die Flucht. Der Zeuge folgte dem mutmaßlichen Ladendieb zu Fuß über den Parkplatz bis zum Eingangsbereich eines benachbarten Discounters. Dort erkannte ein zweiter Zeuge die Situation und brachte gemeinsam mit dem ersten Zeugen den Flüchtenden zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei dort fest. Die Polizeibeamten fanden die zwei gestohlenen Wodkaflaschen in der Jacke des 27-Jährigen - außerdem auch noch ein Taschenmesser. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell