Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher werden bei der Tat überrascht

Bremerhaven (ots)

Beim Einbruchdiebstahl auf einem Baustellengelände wurden mehrere Tatverdächtige in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 11.3.2021, von Mitarbeitern einer Baufirma auf frischer Tat überrascht. Die Einbrecher konnten zunächst vom Tatort im Bremerhavener Ortsteil Eckernfeld fliehen. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger wurde aber im Rahmen der Fahndung von der Polizei festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bearbeitet Hinweise unter der Telefonnummer 0471/953-4444.

Nach ersten Erkenntnissen betraten die Männer das Baustellengelände in der Wurster Straße gegen 2.00 Uhr und entwendeten dort diverse Kabel, die sie in Tüten zum Abtransport bereitstellten. Beim anschließenden Versuch mehrere Baustellencontainer gewaltsam aufzubrechen, wurden sie von den Handwerkern überrascht, die in einem der Container nächtigten. Als die Täter dies bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Kurze Zeit später konnte die Polizei den 32-Jährigen, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen anderer Straftaten bestand, festnehmen. Bei der Einlieferung in eine Gewahrsamszelle leistete der Mann erhebliche Gegenwehr und versuchte die Beamten zu verletzen. Dies gelang ihm nicht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

