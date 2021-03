Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reifen geplatzt

Bremerhaven (ots)

Glück im Unglück hatte eine 19-jährige Autofahrerin am frühen Donnerstagmorgen, als sie auf der Stresemannstraße mit ihrem Fiat unterwegs war. Sie kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, blieb aber unverletzt. Gegen 4.50 Uhr fuhr sie mit ihrem Kleinwagen die Stresemannstraße in nördliche Richtung entlang. Kurz hinter der Melchior-Schwoon-Straße platzte plötzlich ein Reifen an ihrem Auto. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrspur ab, drehte sich, überfuhr den Bordstein der Mittelinsel und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Es entstanden nur geringe Sachschäden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell