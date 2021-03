POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Polizei Bremerhaven

Am Nachmittag des 09.03.2021 kam es im OT Jedutenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem über 12.000 Euro Sachschaden entstand. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein Mann mit seinem PKW die Straße Dreibergen stadt-auswärts. An der Kreuzung Ringstraße achtete der 46-Jährige nicht auf ein vorfahrtsberechtigtes Auto, das im Bereich der abknickenden Vorfahrt aus der Ringstraße kam. Der 26-jährige Fahren konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Geschädigte noch gegen einen weiteren PKW geschleudert, der an einer Haltelinie wartete. Es entstand mittlerer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

