POL-Bremerhaven: Parzellenhäuschen brennt

Am frühen Morgen des 10.03.2021 eilten die Rettungskräfte zu einem brennenden Parzellenhäuschen im OT Buschkämpen. Gegen 04.30 Uhr alarmierte ein Reisender aus einem Zug die Polizei. Der Zeuge hatte im Vorbeifahren eine brennende Gartenbude in der Straße Am Wischacker in der Nähe des Bahndamms gesehen. Es stellte sich heraus, dass ein Ehepaar (57/62) in ihrem Gartenhäuschen übernachtet hatte. Am Vorabend hatten sie einen Ofen angeheizt. Aus unbekannter Ursache hat das Feuer auf das Gebäude übergegriffen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

