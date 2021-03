Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ingewahrsamnahme nach Schlägerei

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 09.03.2021, kam es in Geestemünde zu Streitigkeiten zwischen mehreren betrunkenen Männern. Gegen 01.00 Uhr zechten die Männer in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Schillerstraße. Es kam zu Streitigkeiten/Körperverletzungen zwischen dem Mieter und den Gästen, die freiwillig das Haus nicht verlassen wollten. Die Polizei wurde gerufen. Den Beamten gegenüber traten die unberechenbaren Männer aggressiv auf. Sie hatten griffbereit Messer auf den Küchentisch gelegt. Nach einer Personalienfeststellung wurden die 4 Gäste in Alter von 33-44 Jahren aus der Wohnung gewiesen. Dem Verweis kamen drei Männer nach. Der 4. Betrunkene weigerte sich hartnäckig und wurde immer aggressiver. Er wurde festgenommen und eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen der 37-Jährigen wird wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

