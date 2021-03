Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vier Verstöße binnen weniger Sekunden

Bremerhaven (ots)

Gleich vier Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung leistete sich ein 33 Jahre alter Autofahrer am Sonntagnachmittag binnen weniger Sekunden - und das direkt unter den Augen der Polizei. Gegen 15.30 Uhr befuhr der 33-Jährige die Neuelandstraße im Stadtteil Lehe in südlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Hinrich-Schmalfeldt-Straße hätte er eigentlich dem von links kommenden Fahrzeug - einem Streifenwagen der Bremerhavener Polizei - Vorfahrt gewähren müssen. Jedoch bog der Mann nach rechts in Richtung Hafenstraße ab, ohne sein Tempo zu verringern. Dabei konnten die Polizeibeamten genau erkennen, dass der Fahrer nicht angeschnallt war. Sie folgten dem Wagen über die Hinrich-Schmalfeldt-Straße bis zur Einmündung in die Hafenstraße. Dort dürfen Kraftfahrzeuge nur nach rechts abbiegen, was auch per Verkehrszeichen geregelt ist. Der 33-Jährige jedoch bog an dieser Kreuzung ordnungswidrig nach links auf die Hafenstraße ab - und das, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Die Streifenwagenbesatzung folgte ihm und unterzog den Fahrer auf Höhe Eupener Straße einer Kontrolle. Der 33-Jährige machte zu seinen Verstößen keine Angaben. Die Beamten fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Paragrafen 8, 9, 21a und 41 der Straßenverkehrsordnung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell