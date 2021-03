Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Räuber erbeutet Bargeld

Bremerhaven (ots)

+++ Polizei sucht Zeugen +++

Am Abend des 05.03.2021 (Freitag) kam es zu einem Raubüberfall in Geestemünde-Nord. Bei Einbruch der Dunkelheit betrat ein unbekannter Mann gegen 18.50 Uhr ein Tierbedarf & Tierfuttergeschäft in der Rheinstraße. Der Täter bedrohte die Kassiererin und erbeutete Bargeld. Anschließend flüchtete der Räuber zurück durch den Haupteingang in unbekannte Richtung.

Es gibt eine knappe Täterschreibung:

Der Täter ist männlich, ca. 170 cm groß, korpulent und war dunkel bekleidet. Während der Tat war er maskiert. Durch Zeugenhinweise konnte ermittelt werden, dass sich unmittelbar vor der Tat eine männliche Person auf dem Parkplatz aufgehalten haben soll. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell