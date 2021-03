Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst zwei mutmaßliche Diebe

Bremerhaven (ots)

Zwei mutmaßliche Diebe hat die Bremerhavener Polizei in der Nacht zum heutigen Montag, 8. März, festnehmen können. Dies gelang durch die Hinweise von Augenzeugen. Die Zeugen, die an der Bleßmannstraße im Stadtteil Geestemünde wohnen, hatten gegen 2 Uhr Säge- und Knackgeräusche in unmittelbarer Nähe der Bahnanlagen vernommen. Da die Zeugen vermuteten, dass dort eine Straftat vonstattenging, riefen sie die Polizei. Die Beamten trafen an der genannten Örtlichkeit auf zwei Männer, die zunächst wegrannten. Nach kurzer Verfolgung konnten jedoch beide Personen, ein 17- und ein 21-Jähriger, festgenommen werden. Dabei präsentierten sich die Verdächtigen den Beamten gegenüber aggressiv und leisteten Widerstand. Sie wurden daraufhin ins Polizeigewahrsam gebracht. Bei einer Nachschau am vermuteten Tatort, einem Firmengelände an den Bahnanlagen, fanden die Polizisten Kupferkabel, die offenbar als Stehlgut vorgesehen waren, sowie mutmaßliches Tatwerkzeug. Gegen die beiden Verdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Bundespolizei geführt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell