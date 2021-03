Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlummertrunk wird zum Problem

Bremerhaven (ots)

Überpünktlich sein wollte der Fahrer eines Lieferwagens, der am heutigen Freitag, 5. März, diverse Möbel bei einem Einrichtungshaus in Bremerhaven-Wulsdorf abholen sollte. Also lenkte er seinen Transporter bereits am Donnerstagabend auf den Parkplatz des Möbelhauses und entschloss sich, die Nacht in der Koje seines Fahrzeugs zu verbringen. Als der 40-Jährige geparkt hatte, genoss er - quasi als Schlummertrunk - Alkohol in seinem Fahrzeug, um sich daraufhin schlafen zu legen. Womit der Lieferwagenfahrer allerdings nicht gerechnet hatte, war der Sicherheitsdienst des Möbelhauses, der ihn am späten Abend anwies, mit seinem Fahrzeug das Grundstück zu verlassen. Doch dies hätte der alkoholisierte Mann natürlich nicht mehr gedurft. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden eine regelkonforme Lösung, mit der alle Beteiligten einverstanden waren: Ein Polizeibeamter setzte den Transporter auf einen öffentlichen Parkstreifen in der Nähe um, während der Fahrer einen kleinen Spaziergang vom Möbelhaus bis zu seinem Wagen machte, um sich dort nun endgültig schlafen zu legen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell