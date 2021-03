Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich am gestrigen Mittwoch, 3. März, im Stadtteil Geestemünde zugetragen hat. Gegen 10.45 Uhr war eine Autofahrerin nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt, das auf einer Parkfläche an der Bülkenstraße/Ecke Grashoffstraße abgestellt war. Dabei stellte sie größere Lackkratzer an dem Pkw fest, die offenbar kurz vorher durch eine unbekannte Person mutwillig verursacht worden waren. Zwei Zeugen sprachen die Autofahrerin an und erklärten, sie hätten den Verursacher bei der Tatausführung beobachtet. Danach entfernten sie sich, ohne der Geschädigten ihre Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen. Um die Sachbeschädigung aufklären zu können, bittet die Polizei insbesondere diese beiden Zeugen, sich unter 0471/953-3321 zu melden. Auch Hinweise weiterer Augenzeugen werden unter der Nummer entgegengenommen.

