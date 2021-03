Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Paketzusteller bestohlen

Bremerhaven (ots)

Die kurze Abwesenheit eines Paketzustellers nutzte ein Dieb am Mittwochnachmittag aus, um einen Scanner aus dem Lieferfahrzeug zu stehlen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Gegen 14.30 Uhr war der Zulieferer in der Bütteler Straße damit beschäftigt, eine Sendung zu einem Kunden zu bringen. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, sah er einen Mann aus dem Paketwagen steigen, der ein Zustellgerät in der Hand hatte. Als der Paketbote den Mann ansprach, flüchtete der mit dem Scanner. Der Unbekannte war etwa 28 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er war von athletischer Statur und hatte blond gefärbte Haare mit einem Gelbstich. Der Mann war mit einem dunklen Jogginganzug und Sportschuhen bekleidet.

