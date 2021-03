Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: GPS-Anlage von Baustelle gestohlen

Bremerhaven (ots)

Eine hochwertige GPS-Satelliten-Navigationsanlage haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag, 1. März, auf Dienstag, 2. März, von einer Baustelle an der Coloradostraße im Überseehafengebiet in Bremerhaven entwendet. Die Täter brachen nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 18 Uhr und 6 Uhr in einen dort abgestellten Baucontainer ein und stahlen von dort die technischen Geräte. Diese waren zum Zeitpunkt des Diebstahls in größeren Koffern verstaut. Die Polizei (0471/953-4444) bittet um Zeugenhinweise.

