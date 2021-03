Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In Wohnhaus eingebrochen

Bremerhaven (ots)

Fernseher nach Einbruch mit Sackkarre abtransportiert.

Ein 38-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, in der Nacht zum heutigen Mittwoch in ein Wohnhaus im Bremerhavener Ortsteil Klushof eingebrochen zu sein. Eine Polizeistreife bemerkte den Tatverdächtigen beim Abtransport des Diebesgutes mit einer Sackkarre. In der Potsdamer Straße wurde die hinreichend polizeibekannte Person vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Kurz vor Mitternacht war der 38-Jährige in der Hafenstraße in Höhe der Straße Am Siel unterwegs. Auf der mitgeführten Sackkarre war ein größerer Karton verschnürt. Die Person, die den Polizeibeamten als Tatverdächtiger wegen zahlreicher Eigentumsdelikte aus der Vergangenheit bekannt ist, ging weiter in die Heinrichstraße und konnte schließlich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Potsdamer Straße überprüft werden. Im Karton befand sich ein Flachbildfernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll, der nach ersten Ermittlungserkenntnissen mitsamt Sackkarre bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Am Siel erbeutet wurde. Der Mann wurde festgenommen und das Diebesgut sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell