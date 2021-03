Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher knacken Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend, 1. März, 22 Uhr, und Dienstagvormittag, 2. März, 11 Uhr, in ein Restaurant am Theodor-Heuss-Platz in der Bremerhavener Innenstadt eingebrochen. In den Räumen des Restaurants öffneten die Einbrecher gewaltsam einen Zigarettenautomaten. Sie entkamen mit Tabakwaren und einer geringen Menge Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer im betreffenden Zeitraum im Bereich Theodor-Heuss-Platz/Linzer Straße/Am Alten Hafen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

