Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchversuch mit Einkaufswagen gescheitert

Bremerhaven (ots)

Ein couragierter Zeuge hat in der Nacht zum 02.03.2021 einen Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Leherheide verhindert. Gegen 01.00 wurde ein Passant in der Hans-Böckler-Straße durch einen lauten Knall auf einen Einbrecher aufmerksam, der mit einem Einkaufswagen versuchte, eine Schaufensterscheibe zu zerstören. Als der Täter mit dem Wagen wieder Anlauf in Richtung der Verglasung nahm, zeigte sich der Zeuge dem Einbrecher und alarmierte die Polizei. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Louise-Schröder-Straße. Ein Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - stämmige Statur - dunkler Bart - ca. 170 cm groß - schwarzer Kapuzenpullover

Die ermittelt und sucht weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell