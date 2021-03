Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 01.03.2021 kam es im Überseehafengebiet zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.00 Uhr fuhr ein Mann mit seinem PKW von der Zufahrt des Container Terminals in die Senator-Borttscheller-Straße ein. Dabei achtete der 41-Jährige nicht ausreichend auf einen vorfahrtsberechtigten PKW, der hier in südlicher Richtung unterwegs war. Der Fahrer (38) konnte eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Es entstand leichter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell