Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe nehmen Waschmaschinen mit

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Diebe haben zwischen dem 24. und 27. Februar Waschmaschinen aus einem Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistraße im Bremerhavener Stadtteil Lehe gestohlen. Die Waschautomaten befanden sich in einem speziellen Wäschekeller des Hauses. Die erste Waschmaschine wurde am Nachmittag des 26. Februar als gestohlen gemeldet. In der Nacht zum 27. Februar wurde dann erneut eine Waschmaschine aus demselben Keller entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Vermutlich wurde ein Fahrzeug zum Abtransport der schweren Geräte verwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3221 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell