Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Fahrer flüchtet

Bremerhaven (ots)

Am späten Abend des 28.02.2021 hielten Zollbeamte in der Stresemannstraße kurz vor Mitternacht einen PKW zu Kontrollzwecken an. Während der Überprüfung wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen. Als der Streifenwagen am Kontrollort eintraf, gab der Fahrer des Mercedes mit den roten Überführungskennzeichen Vollgas und flüchtete. Der Wagen wurde dabei auf über 100 km/h beschleunigt. In der Elbestraße hielt der PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an. Vier Männer verließen gleichzeitig das Fahrzeug und flüchteten in verschiedene Richtungen. Die Einsatzkräfte spurteten hinterher und nahmen die Männer im Alter von 19- bis 30 Jahren fest. Der 20-jährige Fahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er war sehr aggressiv und wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Führen eines PKW ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

