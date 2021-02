Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nicht angeleinter Hund führt zu Streit

Bremerhaven (ots)

Zwei Männer im Alter von 53 und 54 Jahren gerieten am Donnerstagvormittag auf dem Geestheller Damm in Streit, weil der Hund des 53-Jährigen nicht angeleint war. Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Körperverletzungsdeliktes. Der 54-jährige Beteiligte an der Auseinandersetzung kam mit seinem Fahrrad angefahren und fühlte sich von dem nicht angeleinten Hund bedroht. Er forderte den 53-jährigen Hundehalter auf, das Tier an die Leine zu nehmen. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 54-Jährige mit Reizgas gesprüht haben soll. Der bestreitet das jedoch. Die Ermittlungen dauern an.

