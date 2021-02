Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Bremerhaven (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann konnte nach kurzer Flucht am Donnerstagmorgen von der Polizei festgenommen werden. Ihm wird vorgeworfen, zuvor Werkzeuge aus einem Transporter im Justus-Lion-Weg gestohlen zu haben. Kurz vor neun Uhr war ein Handwerker im Justus-Lion-Weg beschäftigt und hatte dazu seinen Transporter an der Straße stehen. Als er sah, dass sich ein unbekannter Mann an dem Fahrzeug zu schaffen machte, ging der Mitarbeiter zum Wagen, um nachzusehen. In diesem Moment schnappte sich der Tatverdächtige einige Werkzeuge und rannte in Richtung Hafenstraße davon. Zwar hatte der Handwerker noch die Verfolgung aufgenommen, den Dieb aber aus den Augen verloren. Die inzwischen alarmierte Polizei konnte wenig später an der Ecke Goethestraße/ Meidestraße einen 39 Jahre alten Mann festnehmen, der als Tatverdächtiger in Frage kam. Der bestritt aber die Tat. Die Ermittlungen dauern an.

