Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: E-Bike-Fahrer prallt gegen Autotür

Bremerhaven (ots)

Ein 46 Jahre alter Fahrer eines E-Bikes hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Hafenstraße so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er ist in eine geöffnete Beifahrertür gefahren. Nach Zeugenaussagen wollte ein 51 Jahre alter Beifahrer aus einem Pkw aussteigen. Der Wagen stand in einer Parkbucht und der E-Bike-Fahrer fuhr auf dem Radweg. Als sich die Tür öffnete, hatte der Radfahrer keine Möglichkeit mehr auszuweichen und fuhr gegen die Fahrzeugtür. Der 46-Jährige stürzte und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von geschätzt über 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell