POL-Bremerhaven: PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 24.02.2021, wurde in der Nelly-Sachs-Straße die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei Bremerhaven gegen 01.50 Uhr auf einen PKW aufmerksam, der am Fahrbahnrand geparkt war. Unbekannte Täter hatten den weißen VW Polo erheblich demoliert. Die Frontscheibe und die Außenspiegel wurden erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-3221 entgegengenommen.

