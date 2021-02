Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger angefahren

Bremerhaven (ots)

Am Montagnachmittag, 22. Februar 2021, übersah ein Autofahrer in Bremerhaven-Wulsdorf einen auf dem Gehweg laufenden Fußgänger und fuhr diesen an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 46-jährige Verletzte konnte seinen Weg nach dem Zusammenstoß selbständig fortsetzen und verständigte im Anschluss die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 953-3140 zu melden.

Gegen 16.00 Uhr kam das Auto in der Weserstraße aus einer Grundstücksausfahrt gefahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Fußgänger rechtsseitig vor dem Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Zum nachfolgenden Geschehen gibt es Unstimmigkeiten in den Schilderungen der Beteiligten. Hierüber müssen die laufenden Ermittlungen Klarheit bringen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell