Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Schnellrestaurant

Bremerhaven (ots)

Täter dringen gewaltsam ein.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum gestrigen Mittwoch gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Schnellrestaurants in der Hafenstraße. Nachdem die Täter ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Räume durchsuchten, flüchteten sie unerkannt mit ihrem Diebesgut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 953-4444.

Im Zeitraum 17.2.2021, 00.00 Uhr bis 10.00 Uhr, hebelten die Einbrecher eine Tür mit einem unbekannten Gegenstand auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend durchsuchten sie einen Büroraum und stiegen danach ebenfalls gewaltsam in einen angrenzenden Lagerraum ein. Die Beute besteht aus einem Laptop, wenig Bargeld und einem Hochdruckreiniger. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

