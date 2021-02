Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl im Verbrauchermarkt

Bremerhaven (ots)

Am frühen Montagnachmittag, 15. Februar, wurden eine 25-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Hafenstraße bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Die Frau konnte noch vor Ort gestellt werden; der Mann, der für die Beamten kein Unbekannter war, ist flüchtig. Das Duo betrat gegen 14.30 Uhr den Eingangsbereich des Geschäftes, schnappte sich jeweils eine Kiste Coca-Cola und lief ohne zu zahlen davon. Ein Ladendetektiv beobachtete dies und konnte die 25-jährige Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe des Marktes stellen. Ihr Begleiter flüchtete in Richtung Goethestraße. Die entwendeten Cola-Kisten ließen beide auf der Flucht zurück. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Diebstahls. Weil gegen den 44-jährigen Flüchtigen wegen früherer Vorfälle ein Hausverbot besteht wird zudem wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

