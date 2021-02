Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto kollidiert mit Pflanzkübel und Laternenmast

Bremerhaven (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagnachmittag, 14. Februar, ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen massiven Blumenkasten sowie gegen einen Laternenmast geprallt. Der Audi des Unfallverursachers ist als Totalschaden zu werten. Kurz nach 17 Uhr war der 21-Jährige durch den Birkenweg in Bremerhaven-Lehe gefahren. Dabei verlor der ortsunkundige Autofahrer nach eigenen Angaben die Orientierung und kollidierte mit Pflanzkübel und Laternenmast. Der Blumenkasten wurde beim Aufprall verschoben, der Mast stark beschädigt. Außerdem fiel ein an dem Mast angeschlossenes Fahrrad um. Durch die Kollision lösten die Airbags des Unfallfahrzeugs aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Es erstand ein Gesamtschaden von geschätzt rund 13.500 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

