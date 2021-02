Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geparkter VW rollt gegen Opel

Bremerhaven

Selbstständig gemacht hat sich am Freitagvormittag, 12. Februar, gegen 9.45 Uhr ein Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Bremerhaven-Wulsdorf. Der Fahrer eines VW hatte den Wagen zunächst in einer Parklücke vor dem Markt in der Straße Bohmsiel abgestellt und hatte sich entfernt. Dabei hatte er offenbar versäumt, die Handbremse zu aktivieren oder einen Gang einzulegen. Kurz darauf parkte ein Opel-Fahrer auf einer gegenüberliegenden Parkfläche. Die Beifahrerin des Opel-Fahrers hatte gerade das Fahrzeug verlassen, als der VW plötzlich rückwärts aus seiner Parklücke rollte und seitlich mit dem Opel kollidierte. Dabei stieß der VW an die noch geöffnete Beifahrertür des Opels. Dabei entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden, die die Polizei auf rund 3000 Euro schätzt. Personen wurden nicht verletzt. Gegen den Fahrer des VW wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

