Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw in Brand geraten

Bremerhaven (ots)

Ein Pkw ist am Freitagvormittag während der Fahrt in Brand geraten. Der 68-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Mann schilderte der Polizei, dass er kurz vor 9.30 Uhr in Wulsdorf losgefahren war und einige Minuten später Rauch aus dem Motorraum kam, als er gerade auf der Weserstraße, in Höhe der Hoebelstraße unterwegs war. Er hielt sofort an und öffnete die Motorhaube. Da musste er feststellen, dass es im Motorraum brannte. Eine hilfsbereite Passantin unterstützte den 68-Jährigen mit einem Feuerlöscher bei der Brandbekämpfung. Die alarmierte Feuerwehr führte die Nachlöscharbeiten durch. Neben dem Motor waren auch die Haube und die Windschutzscheibe durch den Brand stark beschädigt worden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der winterlichen Temperaturen gefror das Löschwasser auf der Straße, so dass erst ein Streudienst zum Einsatz kommen musste, bevor der Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell