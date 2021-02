Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Drei mutmaßliche Einbrecher gefasst

Bremerhaven (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am späten Donnerstagabend, 11. Februar, mit ihrem Anruf bei der Bremerhavener Polizei dafür gesorgt, dass drei mutmaßliche Einbrecher noch während der Tat gestellt werden konnten. Die Frau hatte gegen 23.45 Uhr von ihrem Balkon aus laute Geräusche von einem nahen Firmengelände gehört. Zudem konnte sie Personen erkennen, die mit Taschenlampen umherleuchteten und an Containern hantierten. Die Polizei umstellte das Areal an der Rudloffstraße und konnte auf diese Weise der drei Tatverdächtigen habhaft werden. Die Jugendlichen, zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger, gaben an, dass sie Metallteile und Kabel von dem Firmengelände haben stehlen wollen. Sie wurden kurzzeitig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen die Jugendlichen wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

