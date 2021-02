Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Geschäftsräume

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag wurde von einem Zeugen ein Einbruch in zurzeit im Umbau befindliche Geschäftsräume an der Bürgermeister-Smidt-Straße entdeckt. Der Mann informierte den Geschäftsinhaber, der dann die Polizei alarmierte. Im Zuge der Ermittlungen werden mögliche Tatzeugen oder andere Hinweisgeber gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471-9 53 44 44 zu melden.

Bisher unbekannte Täter hatten gewaltsam ein Glaselement im Eingangsbereich beschädigt und sich dadurch Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft. Anschließend flüchteten die Einbrecher vom Tatort. Momentan wird noch geprüft, ob die Täter Diebesgut erbeuteten und wie sie es möglicherweise abtransportierten. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit von Mittwoch (10.2.21), 18.30 Uhr, bis Donnerstag (11.2.21), 13.45 Uhr, begrenzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell