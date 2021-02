Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit eskaliert

Bremerhaven (ots)

Erst geriet er mit seiner Bekannten in Streit, dann schlug er sie. Unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung fuhr der 27-jährige Beschuldigte dann mit einem Auto davon. Die Polizei konnte ihn schließlich festnehmen. Passanten beobachteten am Donnerstagnachmittag das Geschehen auf einem Parkplatz an der Barkhausenstraße und riefen die Polizei. Die Bekannte des Mannes schilderte den Beamten, dass es im Wagen des 27-Jährigen zunächst zum Streit kam. Als sie aussteigen wollte, versuchte der Tatverdächtige das zu verhindern und hat seine Bekannte getreten. Die Frau konnte sich schließlich in ein Taxi retten, woraufhin der 27-Jährige davonfuhr. Noch in der Nähe konnte die Polizei den Wagen des Mannes stoppen und ihn festnehmen. Er stand unter Alkoholeinfluss und gab an, Drogen konsumiert zu haben. Eine Fahrerlaubnis konnte er auch nicht vorzeigen. Der Beschuldigte blieb zunächst im Gewahrsam der Polizei und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet jetzt Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

